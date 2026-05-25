Планируется провести более 700 гидравлических испытаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 24 тысяч домов Петербурга подготовят к новому отопительному сезону. На рабочем совещании с членами правительства губернатор Александр Беглов подвел итоги прошедшего отопительного сезона и обозначил планы на следующий. Несмотря на холодную зиму, теплоэнергетикам удалось избежать крупных аварий и серьезных сбоев. Продолжительность прошедшего отопительного сезона составила 222 дня.

- Благодаря современным технологиям, таким как роботы, акустические датчики и тепловая съемка, удалось своевременно выявить и заменить почти четыре километра изношенных труб, - рассказал Александр Беглов.

Подготовка к новому отопительному сезону уже началась. Губернатор поручил провести все необходимые регламентные мероприятия, включая противоаварийные тренировки. Планируется провести более 700 гидравлических испытаний на сетях и осуществить профилактический ремонт источников тепла.

Особое внимание будет уделено подготовке жилищного фонда. Работы проведут в 24 503 жилых домах. Управляющие компании должны получить паспорта готовности до 1 сентября.