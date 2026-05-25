Политолог назвал страны, с которыми России можно вести переговоры по Украине

Политолог порассуждал, кто может быть посредником в мирных переговорах Киева и Москвы. Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

России лучше всего вести переговоры с Британией или Польшей по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Таким мнением в разговоре с NEWS.ru поделился военный политолог Александр Перенджиев, работающий доцентом кафедры политанализа и социально-психологических процессов в РЭУ имени Г.В. Плеханова. Как считает эксперт, усилий и помощи со стороны США будет недостаточно, чтобы разрешить кризис и заключить мир, поэтому для переговоров нужен еще минимум один посредник.

- Этот посредник может оказаться не самым удобным, но он будет связан с тем режимом, что правит в Киеве. Может быть, Россия согласится пойти на то, чтобы этим человеком был кто-то из первых лиц Британии или Польши, которые курируют Украину. Это не самый приятный момент, но с кем-то из них все равно надо говорить, одних американцев будет недостаточно, - цитируют политолога в издании.

Однако найти желающих быть посредником – не так-то просто, добавляет эксперт, ведь Британии или Польши невыгоден мир.