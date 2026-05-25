Специалисты совершили 10 выездов для проверки информации о возможных разливах нефти. Фото: gov.spb.ru

Более 68 тонн опасных отходов собрали экослужбы Петербурга за неделю. С 18 по 24 мая городские аварийные экологические службы обработали более 530 обращений от жителей. Команда ГБУ «Экострой» провела 28 выездов, из которых 21 был связан с осмотрами мест ртутного загрязнения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

- В результате мероприятий собрали более 350 кило нефтесодержащих отходов, 3 кило отходов, содержащих ртуть, а также 2 медицинских термометра и 2 люминесцентные лампы, - уточнили в пресс-службе комитета.

Также специалисты СПб ГКУ «Пиларн» совершили 10 выездов для проверки информации о возможных разливах нефти. Активной пеной были обработаны несколько водных объектов города, включая Матисов канал, Дудергофский канал, реку Неву в районе Дворцовой набережной и другие.

Жители города могут сдать опасные отходы в рамках специальной программы. За неделю специалисты приняли 68,5 тонны опасных отходов, включая люминесцентные и светодиодные лампы, ртутные термометры, батарейки, бытовую химию, лекарственные препараты, автомобильные покрышки и технику.

Также проводились работы по очистке водных объектов от загрязнений и мусора. В результате было вывезено 27 кубических метров отходов.