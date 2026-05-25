Перечень профессий для поступления после сдачи двух ОГЭ расширили в Петербурге

Теперь в Петербурге можно сдать только два ОГЭ, чтобы поступить в колледж. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге официально расширили перечень профессий, на которые учат в колледжах тех, кто в девятом классе сдал ОГЭ всего лишь по двум предметам. Как пишет Moika78.ru, о ноу-хау рассказал замглавы Комитета по образованию Северной столицы Павел Розов на пресс-конференции в ТАСС. Теперь в этом списке профессий для девятиклассников 24 позиции вместо 19-ти. По словам чиновников, перечень разрабатывали при учете мнения будущих работодателей. Многие компании и предприятия высказались, что готовы принять к себе выпускников на особенно востребованные специальности.

- Работодатели стоят в очереди за электромонтажниками, поварами, кондитерами, столярами, слесарями, судостроителями, мастерами садово-паркового и ландшафтного строительства и растениеводства, ремонтниками, контролерами качества на автозаводах, сварщиками, - рассказал Павел Розов.

Напомним, что суть эксперимента с двумя ОГЭ в том, что выпускнику достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике, чтобы поступить в колледж на какую-либо из указанных 25 специальностей (полный список доступен по ссылке).