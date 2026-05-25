После реконструкции проспект Энгельса будет расширен до шести-восьми полос. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Проспект Энгельса расширят до восьми полос от улицы Михаила Дудина до КАД. На совещании губернатора Александра Беглова с городским правительством утвердили проекты планировки и межевания территории для реконструкции путепровода через железнодорожные пути на проспекте Энгельса в северной части Петербурга. Планируется расширение магистрали и строительство дублера для увеличения пропускной способности.

- Сейчас на участке проспекта четыре полосы движения, но в часы пик здесь возникают заторы. После реконструкции проспект Энгельса будет расширен до шести-восьми полос на участке длиной около 2,5 километров - от улицы Михаила Дудина до КАД, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Кроме этого, на проспекте планируется создание велодорожки, тротуаров и двух пешеходных переходов. На путепроводе длиной чуть более одного километра создадут по три полосы движения в каждую сторону. Также там будут обустроены велодорожки и тротуары, по путепроводу будет курсировать общественный транспорт.

Губернатор подчеркнул, что после завершения работ транспортная ситуация в Выборгском районе значительно улучшится, а проспект Энгельса станет полноценной вылетной магистралью.