Политолог дал прогноз, чем закончится суд ООН о притеснении русских в Прибалтике

Политолог прокомментировал суд ООН по поводу притеснения русскоязычных в страанх Прибалтики. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вскоре Международный суд в ООН рассмотрит заявление России о том, что русскоязычных граждан притесняют в странах Прибалтики, в том числе в Литве, Латвии и Эстонии. По мнению политолога Алексея Зудина, работающего старшим преподавателем в МГИМО МИД России, процесс вряд ли закончится в пользу РФ. Как рассказал эксперт в интервью URA.RU, действия прибалтов похожи на геноцид, хоть и не военным способом, но они систематически нарушат права русскоязычных людей и притесняют их.

- То, что они делают с русскими, - это геноцид с помощью средств квазиправовых и различного рода политических технологий. Притеснение русских там возвели в ранг закона, а правозащитники на это никак не реагируют. Что касается будущего суда, то с 2023 года у России нет своего представителя в нем. Это снижает вероятность решения в пользу РФ почти до нуля, - цитируют эксперта в информагентстве.

По словам другого эксперта, специалиста по международным отношениям Никиты Ломагина, даже если суд не выиграют, то это поможет привлечь внимание к нарушениям и остудить прибалтов.