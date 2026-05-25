В Петербурге выросло число выпускников, выбравших точные науки на ЕГЭ

В Петербурге стали чаще выбирать профильную математику и физику для сдачи ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге зарегистрировалось более 40 тысяч участников для сдачи ЕГЭ в 2026 году, из которых 29,5 тысяч - одиннадцатиклассники. Среди выпускников заметно возросло количество тех, кто выбирает точные и естественные науки. Как сообщила пресс-служба Смольного, профильную математику выбрали 63,5 процентов участников, что на 2,5 процентов больше, чем в 2025 году. Физику - 19,1 процента, информатику - 22,4 процента, химию - 13,3 процента, биологию - 19,5 процентов.

- Самым популярным предметом по-прежнему остается обществознание - его выбрали 36,5 процентов выпускников. Также увеличился интерес к литературе (13,2 процента) и истории (12,3 процента), - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Среди девятиклассников, сдающих ОГЭ, наиболее популярны география, информатика и обществознание. Наблюдается рост интереса к физике, биологии и истории.

Основной период ЕГЭ в Петербурге пройдет с 1 июня по 9 июля. Экзамены будут организованы в 177 пунктах для ЕГЭ и 675 пунктах для ОГЭ.