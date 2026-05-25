700 тысяч летников высадили в Петербурге за неделю ко Дню города и ПМЭФ

В Петербурге продолжают высаживать летние цветы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Петербурге высадили около 700 тысяч однолетних цветов. Особое внимание уделено территориям вблизи аэропорта «Пулково», а также местам, связанным с подготовкой к Дню города и Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

- Садовники разместили цветочные ящики с ампельными петуниями разных оттенков по пути в аэропорт в Московском районе. У подножия знака «Санкт-Петербург» высадили насыщенно-розовую зональную пеларгонию. А вдоль Пулковского шоссе появились вазоны с ампельной сиреневой и вишневой петунией, вербеной буэнос-айресской и мюленбергией, - рассказали в пресс-службе комитета.

На Московском проспекте у площади Победы можно увидеть лимонный тагетес, оформленный в виде геометрического орнамента. Его дополнили объемные дуги с ампельными петуниями розового и красного цветов, а также ярко-зеленой ипомеи батат.

СПП «Южное» высаживает более 3,5 тысяч кустарников и 50 тысяч летних цветов в зелёных зонах вдоль основных трасс передвижения участников форума. Традиционно большое внимание уделяется Адмиралтейскому и Центральному районам, где к началу июня разместят более 95 тысяч летних культур.

СПП «Пушкинское» также активно работает над благоустройством зеленых насаждений вблизи въездных магистралей и маршрута к конгрессно-выставочному центру «Экспофорум».

В этом году планируется высадить 4,5 миллиона однолетних цветов.