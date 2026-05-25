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НовостиЗвезды25 мая 2026 15:44

Эвелина Бледанс раскрыла, почему отказалась брать отпуск

Эвелина Бледанс не стала брать отпуск из-за того, что научилась отдыхать во время работы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Эвелина Бледанс рассказала, почему не ушла в отпуск.

Эвелина Бледанс рассказала, почему не ушла в отпуск.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Эвелина Бледанс призналась, что не стала брать полноценный отпуск этим летом из-за загруженности по рабочим вопросам. Как рассказала телезвезда в разговоре с Общественной Службой Новостей, у нее есть лайфхак, как удобнее всего совместить работу с отдыхом. В частности, недавно она была на гастролях в Кирове, играла в спектакле «Особенности национальной женитьбы» и хорошо отдохнула в свободные от репетиций и выступлений часы.

- Мы в замечательном Кирове хорошо провели время, выступили со спектаклем, гуляли по городу в приятной компании, занимались любимой работой. А до этих гастролей я была в Петергофе, где есть шикарные сады. Посетила самые красивые места в пригородах Петербурга. Словом, я научилась отдыхать даже во время рабочих командировок. И вроде как отпуск мне особо и не нужен, - цитируют актрису в издании.

Но если отпуск все же состоится в будущем, то артистка собирается посетить Крым или какой-нибудь российский курорт.