Эвелина Бледанс раскрыла, почему отказалась брать отпуск

Эвелина Бледанс рассказала, почему не ушла в отпуск. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Эвелина Бледанс призналась, что не стала брать полноценный отпуск этим летом из-за загруженности по рабочим вопросам. Как рассказала телезвезда в разговоре с Общественной Службой Новостей, у нее есть лайфхак, как удобнее всего совместить работу с отдыхом. В частности, недавно она была на гастролях в Кирове, играла в спектакле «Особенности национальной женитьбы» и хорошо отдохнула в свободные от репетиций и выступлений часы.

- Мы в замечательном Кирове хорошо провели время, выступили со спектаклем, гуляли по городу в приятной компании, занимались любимой работой. А до этих гастролей я была в Петергофе, где есть шикарные сады. Посетила самые красивые места в пригородах Петербурга. Словом, я научилась отдыхать даже во время рабочих командировок. И вроде как отпуск мне особо и не нужен, - цитируют актрису в издании.

Но если отпуск все же состоится в будущем, то артистка собирается посетить Крым или какой-нибудь российский курорт.