Отопительный сезон продлился 222 дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отопительный сезон в Петербурге длился 222 дня и прошел без крупных аварий. На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга были подведены итоги прошедшего отопительного сезона и обсуждены планы на следующий. Так, к 10 сентября все многоквартирные дома города были подготовлены к отопительному сезону, а к 15 сентября все 24 338 зданий получили паспорта готовности.

- Управляющие компании провели текущий ремонт внутридомовых коммуникаций, а в рамках капитального ремонта в 2025 году системы отопления были обновлены в 272 домах, горячего водоснабжения - в 130, холодного водоснабжения - в 288 зданиях. Финансирование работ превысило 19 миллиардов рублей, - отметили в пресс-службе Смольного.

Отопительный сезон прошел без серьезных аварий, хотя на некоторых участках проблемы возникали до пяти раз за зиму. Все технические неполадки устранялись в установленные сроки.

На следующий отопительный сезон 2026–2027 годов необходимо подготовить 24 403 жилых здания. Управляющие компании уже разработали планы текущего ремонта, уделяя особое внимание надежности теплоснабжения и готовности домов к зиме.