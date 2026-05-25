МФЦ Петербурга представят проект по обслуживанию участников СВО на Всероссийском конкурсе

Петербург занимает лидирующие позиции в развитии системы МФЦ. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге состоялась презентация заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России – 2025». Городские многофункциональные центры представлены в четырех номинациях: «Лучший универсальный специалист», «Лучший специалист сектора пользовательского сопровождения», «Лучшая крупная сеть МФЦ» и «Лучший проект». Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Петербург занимает лидирующие позиции в развитии системы МФЦ. За 17 лет работы многофункциональные центры стали важной частью городской инфраструктуры и значительно улучшили качество жизни горожан, - отметил губернатор Александр Беглов.

В номинации «Лучший проект» МФЦ Санкт-Петербурга представили опыт работы с ветеранами СВО. В городе они могут получить не только традиционные меры поддержки, но и подать заявление на сопровождение Фонда «Защитники Отечества» в одном из 64 центров.

В петербургских МФЦ доступны 47 услуг федерального и регионального уровня, а также 100 электронных услуг в рамках жизненной ситуации «Возвращение с СВО». С февраля военнослужащие, вернувшиеся с фронта, могут оформить оплату проезда к месту санаторно-курортного лечения при подаче заявления.

Также в городе работают специализированные центры для иностранных граждан. За вторую половину 2024 года два таких центра обработали более полумиллиона обращений.

Петербург уже дважды становился победителем конкурса «Лучший МФЦ России»: в 2022 году в номинации «Лучшая крупная региональная сеть МФЦ» и в 2023 году в номинации «Лучший проект».