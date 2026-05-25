Площадь в честь «Зенита» официально открыли на Крестовском острове

Площадь торжественно открыли 25 мая. Фото: https://t.me/spbprav

25 мая в Петроградском районе Петербурга прошла торжественная церемония открытия площади, которая теперь носит имя одного из самых известных футбольных клубов России - «Зенита». Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- 101 год назад «Зенит» начал свой путь как команда физкультурного кружка Ленинградского металлического завода. Сегодня это многократный чемпион страны, символ Санкт-Петербурга и гордость его жителей, - рассказал Беглов.

Первое чемпионство СССР «Зенит» завоевал в 1984 году. Этот момент стал важной вехой в истории клуба и запомнился многим болельщикам. В последующие годы команда продолжала радовать своих поклонников успехами, завоевывая различные трофеи. Особенно ярким для «Зенита» стал период 2007–2008 годов, когда команда завоевала Кубок и Суперкубок УЕФА. Эти достижения вывели «Зенит» на новый уровень и сделали его одним из самых известных клубов в России.

В этом году «Зенит» вновь вернул себе звание чемпиона премьер-лиги.