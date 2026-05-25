Подросток в балаклаве, камуфляже и с игрушечной винтовкой напугал петербуржцев

Школьник случайно напугал жителей Приморского районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина разгуливал с винтовкой в камуфляже на Комендантском проспекте и перепугал местных жителей. Инцидент произошел в Приморском районе 25 мая. Завидев в руках молодого человека в камуфляже снайперскую винтовку, встревоженные петербуржцы вызвали полицию. Однако, «опасного вояку» не то, что не задержали, а легко похлопали по плечу и отпустили – им оказался 13-летний мальчик с игрушечной винтовкой. Об этом рассказала источник «КП-Петербург».

- 13-летний ребенок гулял с игрушечной винтовкой. Мальчика отпустили, - рассказал источник «КП-Петербург».

Напомним, ранее похожий переполох возник из-за плюшевого медведя, кем-то забытого на остановке в Петербурге. Инцидент произошел на Кузнецовой улице во Фрунзенском районе. Из-за игрушки вызвали наряд Росгвардии, который оцепил дорогу. Впрочем, несмотря на толпу зевак и перекрытую дорогу, все закончилось благополучно.