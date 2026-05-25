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НовостиОбщество25 мая 2026 19:48

Беглов: Посещение детского сада стало бесплатным для всех семей в 2026 году

43 детских сада откроют в Петербурге в 2026 году
Маргарита СУРИНА
Очереди в детских садах перестали быть большой проблемой.

Очереди в детских садах перестали быть большой проблемой.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Новые школы и детские сады откроют в Петербурге в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении. Беглов отметил, что теперь посещение детского сада стало бесплатным для всех семей, а очереди в детские сады исчезли.

- В прошлом году в городе открыли 25 новых детских садов, а в этом году планируют открыть еще 43, - рассказал Беглов. Губернатор также подчеркнул, что растет запрос родителей на ясельные группы для детей до года, и выразил готовность расширять их количество.

Кроме того, в городе продолжается строительство новых школ. На Васильевском острове завершается строительство нового корпуса школы № 708. В микрорайоне Гавань на бульваре Александра Грина возведено четырехэтажное здание школы, которое получило название «Алые паруса». Школа будет открыта 1 сентября. Она оснащена двумя бассейнами, имеет уникальную территорию, игровой тренажер, показывающий движение Земли и Луны, плавучий маяк и площадку для практических опытов. Также построены футбольное поле, спортивные площадки и автогородок для изучения правил дорожного движения.