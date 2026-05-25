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НовостиОбщество25 мая 2026 20:18

Центр компетенций в области фотонных технологий появится в Петербурге

Беглов: Петербург активно развивает высокотехнологичную промышленность
Маргарита СУРИНА
Петербург продолжает развивать технологии.

Петербург продолжает развивать технологии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург активно развивает высокотехнологичную промышленность. В рамках этого процесса в городе создаются технологические долины. Примером такого развития является комплекс ИТМО-Хайпарк, где на прошлой неделе подписали соглашение между вузом, РОСНАНО и ОМЗ о создании Центра компетенций в области фотонных технологий. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении.

- Фотонные технологии способствуют ускорению передачи информации и снижению энергопотребления, что имеет большое значение для развития искусственного интеллекта, - рассказал губернатор.

Беглов также отметил, что в проекте участвуют научные учреждения и промышленные предприятия, что позволяет быстро внедрять научные открытия в практику. Также город имеет сильную базу для развития фармацевтики и микроэлектроники - на прошлой неделе одобрили три новых проекта Особой экономической зоны, связанных с этими отраслями.

К слову, на предстоящем ПМЭФ город представит себя как центр морских и беспилотных технологий. Ключевая тема экспозиции - «Санкт-Петербург - столица морских и беспилотных технологий: передовая промышленность и инвестиции».