«Зенит» не стал продлевать контракт с защитником Арсеном Адамовым

В клубе поблагодарили спортсмена за профессионализм и самоотдачу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Футболист Арсен Адамов прощается с «Зенитом». Об этом объявила пресс-служба петербургского клуба

26-летний выступал за «Зенит» с 2022 года. За это время он сыграл 30 матчей, выиграл четыре чемпионата России и два Суперкубка страны. Также защитник дважды уходил в аренду - в «Оренбург» и грозненский «Ахмат».

В клубе поблагодарили спортсмена за профессионализм и самоотдачу.

- Желаем Арсену успехов в дальнейшей карьере и благодарим его за победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории, - говорится в telegram-канале «Зенита».

Адамов - воспитанник «Терека» (ныне «Ахмат»). Также в его карьере был екатеринбургский «Урал». За сборную России защитник провел семь матчей и забил два гола.

Ранее «КП-Петербург» писала, что «Площадь Зенита» появилась на Крестовском острове.