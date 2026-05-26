КСП нашла нарушения в больнице Боткина на миллионы рублей

Некоторые нарушения исправили прямо во время проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Контрольно-счетная палата Петербурга проверила инфекционную больницу имени Боткина и городской Комитет по здравоохранению за 2023–2024 годы и часть 2025-го. Аудиторы нашли много нарушений: деньги тратили не по правилам, завышали зарплаты и цены на закупках.

Больница не выполнила план по зарплате младшего медперсонала. Часть бюджетных денег и средств из ОМС потратили на то, что должно оплачиваться из других источников - например, на ремонт оборудования и покупку расходных материалов. Часть денег уже вернули, остальное обещают вернуть до конца года.

Также выяснилось, что сотрудникам незаконно доплачивали, неправильно считали ночные смены. По контрактам на еду, лекарства и ремонт завышали цены. Некоторые нарушения исправили прямо во время проверки: пересмотрели оклады и изменили коллективный договор.

- Больница платила штрафы и пени за просрочки, списывала лекарства с истекшим сроком годности. С подрядчиков вовремя не требовали неустойки, из-за чего больница потеряла деньги, - следует из отчета КСП на официальном сайте.

В КСП отметили, что руководство больницы и вице-губернатор Владимир Омельницкий начали исправлять нарушения еще до конца проверки. Отчет направили губернатору и председателю ЗакСа Петербурга.