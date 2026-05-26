Перелеты из Дубая в Петербург с июля станут ежедневными

Время в полете составит 7 часов 10 минут. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания Emirates объявила об увеличении числа рейсов в Россию перед летним сезоном. Как сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), изменения коснутся обоих городов - Петербурга и Москвы.

- В июне перевозчик запланировал три рейса в неделю по маршруту Дубай - Петербург - Дубай. С июля самолеты в Северную столицу начнут вылетать ежедневно, - отметили в АТОР.

Время в полете составит 7 часов 10 минут. Стоимость билетов стартует от 49,4 тысячи рублей в одну сторону. В эту цену входит багаж до 30 килограммов и ручная кладь 7 килограммов.

Что касается Москвы, то с 1 июня Emirates будет выполнять два ежедневных рейса по маршруту Дубай - Москва - Дубай, а с июля - уже три рейса в день. Условия перелета в столицу такие же: время в пути 7 часов 10 минут, цена от 49,4 тысячи рублей с тем же набором услуг.