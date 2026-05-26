Семья ребенка-инвалида из Петербурга намерена отсудить деньги за лекарства

Мальчик нуждается в постоянном приеме дорогостоящего препарата. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Семья ребенка-инвалида из Петербурга была вынуждена сама покупать дорогостоящие лекарства, а теперь намерена отсудить потраченные средства. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру. Ее сын нуждается в постоянном приеме лекарственного препарата. По закону мальчик имеет право получать его бесплатно. Однако на деле женщине пришлось покупать медикамент самостоятельно.

- Прокуратура района провела проверку по обращению матери. Ведомство выяснило, что несовершеннолетнему положена бесплатная выдача препарата по жизненным показаниям. Но чиновники эту обязанность не выполнили, - отмечается в сообщении.

Надзорное ведомство направило в суд исковое заявление. Прокуратура требует взыскать в пользу родителей деньги, потраченные на самостоятельное приобретение лекарства. Иск находится на рассмотрении.