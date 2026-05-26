60-летняя пассажирка Пулково украла кожаную куртку и улетела в Новосибирск

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

60-летней женщине грозит колония за кражу куртки в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

В аэропорту Пулково транспортная полиция раскрыла кражу кожаной куртки. Заявление написала 35-летняя петербурженка, которая забыла вещь на скамейке напротив выхода на посадку в зоне внутренних авиалиний. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

- Похитительницей оказалась 60-летняя пассажирка. Женщина заметила оставленную куртку, убедилась, что за ней никто не наблюдает, положила чужую вещь к себе в сумку и улетела рейсом в Новосибирск, - рассказали в транспортной полиции.

Полицейские вычислили женщину. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет. Пока нарушительнице избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.