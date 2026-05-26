Эрмитаж заказал проект реставрации Рыцарского зала за 19 млн рублей

Эрмитаж отреставрирует Рыцарский зал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственный Эрмитаж планирует отреставрировать один из самых ярких своих залов, а именно рыцарский, в котором находятся доспехи и оружие средневековых мастеров. Как сообщает 78.ru, музей объявил аукцион на разработку проекта реставрации и адаптации Рыцарского зала (зал 243 Нового Эрмитажа).

- Начальная цена контракта составляет 19,4 миллиона рублей, результаты будут объявлены 4 июня, - говорится в закупке. – Проект должен быть разработан за 240 дней.

В материалах госконтракта отмечается, что стены, потолок, колонны и пилястры зала загрязнены, фурнитура неудовлетворительном состоянии, а часть декора пришла в негодность из-за времени и протечек.

Отметим, в рыцарском зале выставлены десятки образцов доспехов и оружия мастеров из Германии, Италии, Испании и Франции, а также щит французского короля Генриха II.