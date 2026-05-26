Синоптик Колесов: На время ПМЭФ ожидается потепление до +20 градусов

Осадки, если и пройдут, будут кратковременными. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил РИА Новости, какая погода ждет участников и гостей ПМЭФ. Форум пройдет с 3 по 6 июня.

- Повышение температуры в городе начнется уже 30-31 мая. К 3 июня воздух прогреется как минимум до +15...+20 градусов, - сообщил Колесов РИА Новости.

Сильного ветра не прогнозируется. Также в период ПМЭФ не ожидается сильных дождей. Осадки, если и пройдут, будут кратковременными.

Синоптик уточнил, что ночные температуры в дни форума составят около +8...+10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до комфортных значений. Влажность воздуха будет умеренной, атмосферное давление - в пределах нормы.

Петербургский международный экономический форум в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что в нем примут участие тысячи гостей из России и зарубежных стран.