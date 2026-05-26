Волонтеры поставили эксперимент с пропавшим ребенком в Кемеровской области

Социальный эксперимент провалился. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области волонтеры, которые занимаются поиском пропавших людей, поставили социальный эксперимент, который поразил поисковиков результатами. Как сообщает издание VSE42.Ru, эксперимент организовали в Прокопьевске к Международному дню пропавших детей. Участники отряда «ЛизаАлерт» в парке Молодёжи на лавочке оставили «подсадного» ребенка. Прохожим показывали ориентировки с фото девочки с целью выяснить, обратят ли внимание на одинокого ребенка, сидящего на лавочке посреди парка.

- Из 100 опрошенных ноль человек видели девочку, - сообщили волонтеры. - У некоторых она проехала прямо перед носом и меньше чем через минуту подошли наши добровольцы.

Годом ранее подобный эксперимент ставили в Кемерове. Тогда из 12 опрошенных только один человек обратил внимание на «подсадного» ребенка.

Волонтеры отмечают, что только за май в регионе поступило 83 заявки на поиск подростков. 72 ребенка найдены, по четырем поиски еще идут.