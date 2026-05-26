Мужчина жестоко убил пенсионерку и ограбил ее сожителя на Народной улице

Мужчина с подельником похитил моноблок. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Невского района задержала мужчину, подозреваемого в убийстве 68-летней пенсионерки и ограблении. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Тело женщины нашла соседка в квартире на Народной улице. Судмедэкспертиза показала, что смерть была насильственной. Подозреваемого задержали глубокой ночью спустя пару дней неподалеку. Им оказался 38-летний ранее судимый неработающий мужчина. Его заключили под стражу.

- В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанный причастен еще к одному преступлению. За несколько дней до убийства он вместе с подельником ограбил 60-летнего сожителя погибшей. Они похитили моноблок стоимостью 15 тысяч рублей, - сообщили в полиции.

Второго грабителя задержали на улице Новоселов. Это 38-летний неработающий житель Невского района. В отношении него возбудили уголовное дело о грабеже.