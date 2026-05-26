Петербуржцев предупредили о дорожных ограничениях из-за ПМЭФ

В прошлые годы пробки в дни форума были колоссальными. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по транспорту опубликовал список ограничений на время Петербургского международного экономического форума. Мероприятие пройдет с 3 по 6 июня, но перекрытия начнутся раньше.

С 29 мая по 7 июня полностью закроют движение на Стартовой, Домодедовской и Внуковской улицах в районе Пулково. В центре города на два дня перекроют Замковую и Кленовую улицы у Михайловского замка - там движение запретят 3 июня с 15:00 до 23:59.

Кроме того, с 31 мая по 7 июня в центре введут запрет остановки и сужение проезжей части. Ограничения затронут набережную Мойки, Михайловскую, Итальянскую, Малую Морскую, Вознесенский и Владимирский проспекты, Лиговский проспект, улицы Чайковского, Гончарную, Почтамтскую, Исаакиевскую площадь и другие участки.

На главных магистралях - Пулковском и Петербургском шоссе, Витебском проспекте - сузят дорогу и запретят движение грузовиков тяжелее 3,5 тонны. На КАД от Ропшинского шоссе до Софийской улицы грузовой транспорт также не пустят со 2 по 6 июня.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом. Особенно это касается тех, кто собирается в центр или в аэропорт. В прошлые годы пробки в дни форума были колоссальными, так что лучше не рисковать. С полным списком ограничений можно ознакомиться на официальном сайте.