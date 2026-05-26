16,6 млн рублей выделили на мониторинг ковида в Петербурге и Ленобласти

Система должна выдерживать до 300 тысяч заявок на исследования в месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по здравоохранению Петербурга ищет подрядчика для системы контроля распространения коронавируса. Сумма контракта - 16,6 млн рублей. Исполнитель должен будет обеспечивать работу системы в течение года.

- Система должна выдерживать до 300 тысяч заявок на исследования в месяц, - следует из данных портала госзакупок.

К ней необходимо подключить не менее 10 тысяч медицинских организаций. Также она должна работать с базами «Инвитро», Helix и РЕГИЗ. Кроме того, система обязана поддерживать проведение массовых исследований и тесты на ВИЧ. Подрядчику предстоит следить за ее работой, администрировать и принимать обращения пользователей.

Аукцион уже объявляли, но на него подали только одну заявку. Торги признали несостоявшимися, исполнителя будут искать заново.