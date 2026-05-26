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НовостиПроисшествия26 мая 2026 9:49

Мошенник из Петербурга 11 лет обманом оставлял пенсионеров без жилья

Жертвы подписывали неисполнимые договоры займа под залог квартир
Регина МАРИНЕЦ
Пострадали больше 20 жителей Петербурга и Ленинградской области.

Пострадали больше 20 жителей Петербурга и Ленинградской области.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге осудили участника преступной группы, который заключал с пенсионерами кабальные договоры займа. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на него.

С 2010 по 2021 год подсудимый вместе с подельниками обманывал пожилых людей. Аферисты заключали с ними заведомо неисполнимые договоры займа под залог квартир и земельных участков. Также под видом договоров залога жертвы подписывали договоры купли-продажи своей недвижимости, не понимая последствий.

- Пострадали больше 20 жителей Петербурга и Ленинградской области. Общий ущерб превысил 7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Суд приговорил Прокофьева к 6,5 годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. Иски потерпевших удовлетворены, арест на имущество осужденного сохранен. У него изъяли земельные участки, квартиры и машины. Одна из соучастниц получила срок ранее.