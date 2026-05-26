Поиски мужчины, пропавшего в Карелии в марте, завершились трагедией

Нападавшие не менее 20 раз ударили битой по голове. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Карелии нашли убитым 44-летнего жителя Пудожа, который пропал в марте. Как пишет «Карелинформ», подозреваемым оказались двое приятелей погибшего - мужчины 45 и 31 года.

- Родственники искали мужчину почти два месяца. Сначала нашли его велосипед у реки, а позже обнаружили тело с явными следами насилия, - пишет издание.

Все случилось 30 марта в техническом помещении на Лыжной улице. Трое знакомых повздорили. Двое накинулись на третьего и нанесли ему не менее 20 ударов битой по голове и рукам. Мужчина умер на месте.

Чтобы скрыть следы, убийцы тщательно вымыли от крови помещение. Биту и другие улики увезли за 70 километров от города и сожгли. Тело погрузили в машину, вывезли к реке Водла и сбросили с моста.

Один из подозреваемых поначалу врал следователям, но потом оба признались и на месте показали, как все было. Сейчас убийцы находятся под стражей.