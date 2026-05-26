Транспортный налог для электромобилей могут отменить в Петербурге до 2030 года

Инициатива направлена на популяризацию экологичного транспорта. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов внес законопроект, который освободит владельцев машин с электродвигателем от уплаты транспортного налога. Льгота будет действовать до 2030 года. Об этом сообщил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

- Ограничения снимут по месту производства, мощности двигателя и дате регистрации. Это должно повысить интерес петербуржцев к экологичному транспорту и улучшить состояние окружающей среды в городе, - считает Четырбок.

От налога также предложили освободить машины на природном газе, кроме дорогостоящих. Если раньше льготой могли пользоваться только владельцы новых машин или те, кто переоборудовал их во время действия преференции, то теперь она распространится на все транспортные средства кроме морских и воздушных судов.

Для грузовиков с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил ставка налога составит 65 рублей, свыше 250 лошадиных сил - 85 рублей. Для автобусов с мощностью более 200 лошадиных сил - 100 рублей.