Парк временно закрыли из-за непогоды. Фото: https://t.me/gatchina_palace

Гатчинский парк временно закрыли из-за сильного ветра 26 мая. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ «Гатчина». Из-за неблагоприятных погодных условий Дворцовый парк временно закрыт для посещения. К слову, ранее в Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра до вечера 26 мая. Циклон задел и Ленобласть.

- Рекомендуем проявить осторожность при посещении Приоратского парка и парка «Зверинец», - отметили в пресс-службе музея-заповедника.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о последствиях ураганного ветра 25 мая в Петербурге. В Северной столице не только повалило деревья, повредило машины, но создало большую двухкилометровую пробку на ЗСД. Там сильный ветер сорвал несколько паллет с фуры, что упали на полосы магистрали и создали затор. Также в Петербурге был закрыт Таврический сад.