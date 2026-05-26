Петербуржцам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером

Раз в час специалист советует вставать и ходить две-три минуты. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Длительная работа за ПК или ноутбуком вредит глазам. Глазные мышцы перенапрягаются, человек реже моргает, роговица не увлажняется. Piter.tv поговорил с художником по визуальным эффектам и инженером-конструктором Игорем Багровым. Он дал советы, как организовать рабочее пространство с минимальным вредом.

- Оптимальная дистанция от глаз до монитора - 60-80 сантиметров. Верхний край экрана - на уровне глаз или чуть ниже. Центр монитора смотрит под небольшим углом вниз - это разгружает мышцы шеи, - говорит Багров.

Вечерняя работа подавляет выработку мелатонина. Багров советует включать ночной режим после 19:00. Очки с фильтром синего света в рабочее время он не носит - они меняют цветопередачу.

Стул должен иметь регулируемую высоту, поясничную поддержку и подлокотники на уровне столешницы. Раз в час специалист советует вставать и ходить две-три минуты. Статичная нагрузка на позвоночник не менее вредна, чем неправильная поза.

Хорошее рабочее место - это не разовая настройка, а система привычек: проверять расположение корпуса, менять позу, делать паузы, следить за чистотой компонентов. Инвестиции в эргономику окупаются отсутствием больничных.