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НовостиОбщество26 мая 2026 11:57

Видеокамеры установили на пляжах в Курортном районе к летнему сезону

«Умные» камеры будут отслеживать нарушения
Маргарита СУРИНА
В Петербурге установили камеры на популярных пляжах.

В Петербурге установили камеры на популярных пляжах.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

«Умные» камеры установили на популярных пляжах в Курортном районе Петербурга. Видеокамеры появились на Золотом, Дюнах 1, Комаровском, Зеленой горе, Детском, Ласковом и Офицерском пляжах. Камеры оснащены функцией видеоаналитики и аудиоинформирования. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

Камеры будут отслеживать купание в запрещенных зонах, количество отдыхающих, наличие водного транспорта и животных на пляже и случаи курения. Спасательные службы интегрируют в систему АПК «Безопасный город». Спасатели смогут в реальном времени просматривать данные с камер и результаты анализа, что позволит им оперативно реагировать на инциденты даже на удаленных пляжах.

- Сейчас за порядком на пляжах следят 137 камер. Планируется расширить систему видеонаблюдения и охватить все городские пляжи, - рассказали в пресс-службе комитета.