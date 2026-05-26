В Ломоносовском районе начнут строить школу на 825 мест. Рендер: пресс-служба группы «Самолет».

Школа на 825 мест появится в квартале Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области. В школе предусмотрены два учебных блока - для начальной, средней и старшей школы. На первом этаже разместятся вестибюль, столовая с обеденным залом. На втором - актовый зал, большой и малый спортивные залы. Также в здании будут библиотека, конференц-зал, кабинет робототехники, студия звукозаписи и медиатека. На фасаде появится мурал с изображением сокола - талисмана школы.

На пришкольной территории обустроят футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для волейбола и баскетбола, зоны для прыжков в длину, игровые площадки и места отдыха. Также появятся площадка для общешкольных мероприятий, учебно-опытная зона и пространство для летних мероприятий. Разрешение на строительство получила группа «Самолет». Школа будет построена в рамках соглашения с Правительством Ленинградской области и при софинансировании ГК "А101".

В школе предусмотрены два учебных блока. Рендер: пресс-служба группы «Самолет».

- Лаголово только начинает большой путь, и старт получается правильным: школа приходит вместе с жильём, а не спустя годы после заселения, - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

В администрации области отметили, что развитием территории Лаголово сегодня занимаются два крупных девелопера. Компании последовательно формируют здесь современную жилую среду в рамках комплексного развития территории, одновременно создавая необходимую социальную инфраструктуру.