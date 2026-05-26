Лучший кинодебют фестиваля «Маяк-2025» покажут в Петербурге

Фильм получил приз на фестивале "Маяк". Фото: предоставлено "КП".

В кинотеатре «Аврора» покажут ленту «Фейерверки днем», которая получила приз как лучший дебют на кинофестивале «Маяк-2025». Показ состоится 31 мая, свой фильм представит режиссер Нина Волова и члены съемочной группы. Как рассказала режиссер, картина стала отражением ее личных переживаний.

- Жизнь моей семьи начала меняться: родители развелись, одна сестра уехала, вторая выросла, а я погрузилась в кино. В один момент у меня появилось ощущение смены эпохи и острое желание как-то удержать в руках это уходящее сквозь пальцы время. Оставить какой-то отпечаток в памяти, который сохранит нужную интонацию и меланхолию, - рассказала режиссер. - Это фильм про прощание с домом, с детством, про уходящую эпоху.

По сюжету фильма три сестры живут в шикарном особняке. Но бизнес отца на грани банкротства и он решает отдать дома. За это сестры объявляют ему войну.

В фильме снялись Александр Робак, Ван Бин, Вера Енгалычева, Дарья Коныжева, МашаРаскина, Олеся Судзиловская и другие.

Отметим, в официальный прокат фильм выходит с 11 июня.