Авиабилеты в Петербург к ПМЭФ подешевели почти на 3 процента

Средний чек на авиабилеты в Северную столицу варьируется от 6 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиабилеты в Петербург на дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) подешевели почти на 3 процента. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ТАСС. Средний чек на авиабилеты в Северную столицу варьируется от 6,2 до 14,6 тысяч рублей. Большинство направлений показали снижение цен на перелеты. В целом стоимость авиабилетов уменьшилась на 2,7 процента.

- Особенно значительное снижение цен произошло на рейсы из Сочи, Екатеринбурга и Казани. Возможно, это связано с высокой конкуренцией среди авиакомпаний на этих направлениях, - передает агентство. Однако в Мурманске ситуация обратная: там перелет подорожал, и средний чек вырос до 10,8 тысяч рублей.

Автобусные поездки также стали дешевле на 7 процентов. В то же время цены на железнодорожные билеты немного увеличились - на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. К слову, почти половина всех участников форума приезжает из Москвы. В числе популярных городов для поездок на ПМЭФ также Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону и Мурманск.