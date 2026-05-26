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НовостиОбщество26 мая 2026 12:21

Результаты ЕГЭ в Ленобласти могут аннулировать при внештатных ситуациях

Если неполадки не устранят быстро, то детям придется возвращаться на экзамен в резервный день
Регина МАРИНЕЦ
В бланках детей делают соответствующие отметки.

В бланках детей делают соответствующие отметки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускников школ Ленобласти предупредили, что их результаты ЕГЭ могут аннулировать, если во время ЕГЭ произойдет «внештатная ситуация». Первый зампред регионального комитета общего и профессионального образования Антон Горшков уточнил: если форс-мажор не получится устранить в определенное время и он затронет весь пункт, то детей отправят на пересдачу.

- Если внештатную ситуацию ликвидируют в установленные временные рамки, экзамен продолжается. Если выходят за рамки, экзамен прекращается, - пояснил Горшков.

В бланках детей делают соответствующие отметки, после чего выпускники выходят на резервные дни. Результаты этого дня аннулируются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что безопасность во время проведения ЕГЭ и ОГЭ будут обеспечивать силы ПВО. В дополнение к стандартным ежегодным мерам в этом году особое внимание уделяют отработке алгоритмов действий сотрудников и учащихся в случае атаки беспилотников. Алгоритмы уже утверждены и направлены во все муниципальные образования для обязательного исполнения.