Результаты ЕГЭ в Ленобласти могут аннулировать при внештатных ситуациях

В бланках детей делают соответствующие отметки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускников школ Ленобласти предупредили, что их результаты ЕГЭ могут аннулировать, если во время ЕГЭ произойдет «внештатная ситуация». Первый зампред регионального комитета общего и профессионального образования Антон Горшков уточнил: если форс-мажор не получится устранить в определенное время и он затронет весь пункт, то детей отправят на пересдачу.

- Если внештатную ситуацию ликвидируют в установленные временные рамки, экзамен продолжается. Если выходят за рамки, экзамен прекращается, - пояснил Горшков.

В бланках детей делают соответствующие отметки, после чего выпускники выходят на резервные дни. Результаты этого дня аннулируются.

Ранее «КП-Петербург» писала, что безопасность во время проведения ЕГЭ и ОГЭ будут обеспечивать силы ПВО. В дополнение к стандартным ежегодным мерам в этом году особое внимание уделяют отработке алгоритмов действий сотрудников и учащихся в случае атаки беспилотников. Алгоритмы уже утверждены и направлены во все муниципальные образования для обязательного исполнения.