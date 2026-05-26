Юрист Багян: сотрудница супермаркета, задушившая котят на глазах у детей, может сесть в тюрьму

Директор магазина задушила котят на глазах у детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудница супермаркета из города Светлоград, что в Ставропольском крае может получить до пяти лет в колонии за убийство бездомных котят. Такой прогноз в беседе с изданием «Абзац» сделал юрист и общественный деятель Сергей Багян. По его словам в действиях женщины есть несколько отягчающих обстоятельств. Главное из них – расправа над котятами произошла на глазах у детей.

- В ситуации есть ряд факторов, увеличивающих ответственность. Убийство нескольких котят – это уже отягчающее обстоятельство. Плюс, если это было в присутствии несовершеннолетних, которые все видели, ответственность идет гораздо выше, нежели при обычных хулиганских побуждениях, – отметил Багян.

По мнению юриста, женщине не удастся отделаться штрафом. Напомним, общественность шокировала история из Светлограда, где управляющая магазином задушила котят. Животных планировали забрать волонтеры. Очевидцами жестокой расправы стали дети. Полиция проводит проверку.