Глава СК поручил доложить о нападении алабая на подростка в Петрозаводске

Мальчик получил серьезные травмы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю карельского управления СК доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на подростка. Об этом сообщила пресс-службе Следкома РФ.

- Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - говорится в сообщении.

Страшная история случилась вечером 20 мая в микрорайоне Соломенное. На остановке «Конечная» на подростка набросился алабай. Мальчик получил серьезные травмы.

Хозяйка пса была рядом. Она кое-как оттащила собаку, но на этом помощь закончилась. Женщина не вызвала скорую, не осмотрела раны, даже не попыталась остановить кровь. Она просто ушла, оставив пострадавшего одного - истекающего кровью и в шоковом состоянии.

К счастью, рядом оказались неравнодушные люди, которые оказали первую помощь. Теперь его ждет лечение, уколы от бешенства и долгая реабилитация.

Глава СК России поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Следователям предстоит выяснить все детали происшествия и дать правовую оценку действиям хозяйки собаки.