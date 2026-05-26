Сад-трансформер на Васильевском острове откроется ко Дню города

Отсюда открывается один из лучших видов на Неву. Фото: Комблаг Петербурга

Сад-трансформер появится на Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта ко Дню города. Как рассказали в пресс-службе Комблага Петербурга, специалисты заканчивают последние приготовления.

В этом году сад разбили на три отдельные зоны: вокруг памятника Ломоносову на Менделеевской линии, на причале у ледокола «Красин», на Румянцевском спуске. Последний адрес - самый эффектный.

- Сад расположился на брусчатом спуске у самой воды, где швартуются прогулочные катера. Отсюда открывается один из лучших видов на Неву: напротив - Медный всадник, Адмиралтейство, здания Сената и Синода, Александровский сад и Эрмитаж, - рассказали о новой локации для горожан.

Цветочное оформление набережной выполнено в белых, голубых и розово-фиолетовых оттенках. Здесь высадили дихондру, сурфинию, петунию и шалфей, они создают ароматическую композицию с пряными камфорными нотками. Деревья боярышника в больших вазонах добавляют уюта и защищают от ветра.