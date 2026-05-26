27 тонн мяса развернули в Большом морском порту Петербурга. Фото: 178.fsvps.gov.ru

Более 27 тонн бразильской свинины не пустили в Петербург. В Большом морском порту Северной столицы специалисты Россельхознадзора остановили партию мороженой свинины на кости, прибывшей из Бразилии. Инспекторы провели физический контроль груза и обнаружили, что условия хранения не соответствуют установленным нормам.

- В ветеринарном сертификате была указана температура –18 °С, однако, по данным термодатчика контейнера на момент проверки, температура составляла 0,9 °С. При вскрытии одной из упаковок инспекторы выявили, что часть продукции разморозилась, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Из-за грубого нарушения Технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» сотрудники управления приняли решение о возврате груза.