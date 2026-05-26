Иностранец на самокате сбил школьника на Парашютной и попытался сбежать

12-летнего ребенка госпиталиировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Иностранец на самокате сбил школьника и попытался сбежать. Инцидент произошел 22 мая в Приморском районе на Парашютной улице. 12-летний мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в него влетел мигрант. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Подростку понадобилась госпитализация. Сам же виновник ДТП, вместо помощи, скрылся с места аварии. Однако сбежать ему не удалось – его задержали. Возбуждено уголовное дело.

- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить отчет о текущем состоянии расследования уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ведет расследование этого уголовного дела. Председатель СК России поручил главе ГСУ СК по городу Петру Выменцу подготовить отчет о текущем статусе расследования.