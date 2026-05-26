Членов Торговой палаты США пригласили на ПМЭФ-2026 в Петербурге

Американцам направили приглашение и выразили надежду на их участие в форуме. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Представители Торговой палаты США может принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2026. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

- На форуме пройдет встреча участников «Деловой двадцатки» (Business 20) - ключевого партнерства G20. В этом году США председательствуют в «Большой двадцатке», поэтому американская делегация будет особенно желанной в Санкт-Петербурге, - рассказал Александр Шохин.

Шохин также сообщил, что американцам направили приглашение и выразили надежду на их участие в формате видеоконференции. Он выразил надежду, что российские предприниматели смогут присутствовать на саммите G20 в Майами.

- Однако стоит учесть, что РСПП находится под санкциями США, и для полноценного участия потребуется их временное снятие, - добавил Шохин.