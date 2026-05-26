ФСБ отработала предотвращение диверсии и терактов. Фото: пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ФСБ провела антитеррористические учения в Финском заливе. Учения «Лагуна-2026» прошли 20-21 мая в акватории залива. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В мероприятии приняли участие сотрудники силовых ведомств, правоохранительных органов и специальных служб региона.

- Целью учений стала отработка совместных действий региональных структур для предотвращения диверсий и террористических актов на борту иностранных судов, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Учения «Лагуна-2026» прошли 20-21 мая в акватории Финского залива Видео: пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам анализа результатов учений было подтверждено, что силы и средства оперативного штаба готовы к решению задач по борьбе с терроризмом. Учения не оказали влияния на режим судоходства в Финском заливе.

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