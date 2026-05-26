Также Россия поставляла гречку в Беларусь, Латвию и Чили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Более 180 тонн гречки из Петербурга отправили в США и Беларусь с начала 2026 года. Также крупные партии крупы отправляли из России в Чили и Латвию. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. С начала года и по 25 мая 2026 года включительно проконтролировали 183,8 тонны крупы.

- Главным импортером гречневой крупы из Петербурга стали Соединенные Штаты Америки, закупив 103 тонны продукции. Помимо США, крупу приобрели Белоруссия, Чили и Латвия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Перед отправкой все партии гречневой крупы прошли лабораторные анализы в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». В результате исследований в экспортных партиях не было выявлено карантинных объектов. Все партии гречневой крупы, отправленные на экспорт, полностью соответствуют требованиям стран-импортеров. Россельхознадзор также выдал фитосанитарные сертификаты на всю продукцию.