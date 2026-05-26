Депутату Ярославской областной думы дали 4 года колонии за растрату в 43 млн рублей

Также госслужащему запретили работать в органах самоуправления. Фото: yarnews.net

Красноперекопский районный суд Ярославля признал виновным депутата Ярославской областной думы Михаила Писарца в растрате в крупном размере. Он возглавлял АО «Центр» в момент совершения аферы. Как сообщил yarnews.net, депутат заключил фиктивные договоры на продажу более 70 единиц специализированной техники компании. С помощью соучастника техника была вывезена с предприятия для дальнейшей перепродажи. Ущерб, нанесенный АО, оценили в 43 миллиона рублей.

- Михаил Писарец вину не признал. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Также в течение двух лет он не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, - передает агентство.

Иск по возмещению ущерба будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства. Непроданная техника возвращена АО «Центр», на имущество Писарца сохранен арест.

Сторона защиты не согласна с приговором и намерена подать апелляцию в Ярославский областной суд.