Петербурженку оштрафовали на тысячу рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Художницу оштрафовали за попытку пронести канцелярский нож в суд Петербурга. По словам художницы, нож использовался исключительно для заточки карандашей. Однако это не повлияло на решение суда. Инцидент произошел 25 мая, когда женщина не сдала канцелярский нож при входе в здание суда. Нож обнаружили в ходе досмотра личных вещей.

- Несмотря на то что художница активно участвует в выставках и имеет награды за участие в них, суд назначил ей минимальное наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, ранее «КП-Петербург» рассказывала о том, что в Русском музее Северной столицы открыли тайну «Девятого вала» Айвазовского и начали реставрацию картины. Шедевр готовят к большой выставке, которая откроется осенью. Также посетители музея смог последить за реставрацией картины.