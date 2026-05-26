В Петербурге введут ограничения на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Движение транспорта временно ограничат в центре Петербурге с 27 по 31 мая. Временные перекрытия введут из-за Дня города, а также других мероприятий. Так, 27 мая с 08:00 до 11:00 будет перекрыто движение на Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и на Сенатской площади от Конногвардейского бульвара до Английской набережной. Это связано с возложением цветов к памятнику Петру I.

- Кроме того, с 03:00 до 23:30 30 мая будет запрещено останавливаться на некоторых участках: нечетная сторона Адмиралтейской набережной от Адмиралтейского проезда до Сенатской площади, нечетная сторона Адмиралтейского проспекта от Гороховой улицы до Вознесенского проспекта, нечетная сторона Малой Морской улицы от Невского проспекта до дома 5, литера А, нечетная сторона Дворцовой набережной от Зимней канавки до Дворцового проезда, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Такие меры будут приняты из-за проведения концерта «Музыка Дворцового моста».

С 20:00 30 мая до 01:30 31 мая также будет ограничено движение на следующих участках: Адмиралтейская набережная, Дворцовая набережная от Дворцового проезда до Суворовской площади, Дворцовый мост, Дворцовый проезд, Невский проспект от Малой Морской улицы до Дворцового проезда и Адмиралтейский проспект от улицы Якубовича до Невского проспекта.

Также с 15 мая по 5 июня будет запрещена парковка вдоль домов 4 и 6–8 на Дворцовой площади в связи с гала-концертом «Классика на Дворцовой». А с полуночи 30 мая до полуночи 31 мая движение будет перекрыто на Дворцовой площади и Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки.