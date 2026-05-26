В Ленобласти стартовал конкурс для студентов, желающих поступить на госслужбу

В Ленобласти уже 16 год проводят такой конкурс для студентов. Фото: https://max.ru/lenobladminka

В Галерее Славы администрации Ленобласти стартовал конкурс для студентов, которые мечтают о работе на гражданской службе. Комиссия, состоящая из представителей комитетов и управлений, проверяет готовность участников служить в органах власти региона и разделять его интересы. Об этом сообщила пресс-служба администрации 47-го региона.

Участники конкурса представляют свои проекты, направленные на развитие различных сфер жизни региона: от повышения привлекательности госслужбы до внедрения цифровых технологий в строительство. К слову, уже 16 лет в Ленобласти реализуется программа привлечения молодежи на государственную службу. Конкурс дает выпускникам этого года возможность войти в кадровый резерв и работать в органах исполнительной власти.

- Регион заинтересован в молодежи, так как свежий взгляд и креативность молодых специалистов повышают эффективность госуправления, - рассказала первый вице-губернатор Ленобласти, руководитель администрации губернатора и правительства региона Алла Астратова.

Конкурс включает тестирование на знание законодательства, русского языка, истории и экономики региона, а также личное собеседование в формате защиты проектов.