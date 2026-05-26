Участники программы «Время героев Санкт-Петербурга» приступили к стажировкам в органах власти

Каждый участник работает под руководством наставника из числа городских чиновников. Фото: https://max.ru/spb

Участники программы «Время героев Санкт-Петербурга» приступили к новому этапу обучения - стажировкам в органах власти и специализированных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Некоторые из выпускников первого потока кадровой программы проходят практику в цифровом секторе Смольного, включая Комитет по информатизации и связи, СПб ГУП «АТС Смольного» и СПб ГКУ «СПб ИАЦ».

- В ходе стажировки они изучают работу телекоммуникационных систем, цифровых сервисов и информационных платформ города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Каждый участник работает под руководством наставника из числа городских чиновников. Впереди их ждут завершение стажировок и подготовка итоговых аттестационных работ.

Напомним, программа «Время героев Санкт-Петербурга» была инициирована губернатором Александром Бегловым в 2024 году для того, чтобы помочь участникам СВО адаптироваться к мирной жизни после фронта.