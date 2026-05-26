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НовостиОбщество26 мая 2026 18:40

В Петроградском районе безымянный бульвар будет носить имя Людмилы Вербицкой

Бульвар на Троицкой площади назвали в честь выдающегося ученого Людмилы Вербицкой
Маргарита СУРИНА
В Петербурге появилась площадь имени Людмилы Вербицкой.

В Петербурге появилась площадь имени Людмилы Вербицкой.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Бульвар на Троицкой площади назвали в честь выдающегося ученого-филолога Людмилы Алексеевны Вербицкой. Бульвар расположен между Петровской набережной и улицей Куйбышева. Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил постановление о переименовании безымянного бульвара.

- На бульваре установят информационную табличку с именем Людмилы Вербицкой и кратким описанием ее заслуг, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Людмила Вербицкая (1936–2019) - почетный гражданин Петербурга и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Она прошла путь от лаборанта до ректора Ленинградского государственного университета (позже Санкт-Петербургского), а затем стала президентом университета. Также возглавляла Российскую академию образования и Международную ассоциацию преподавателей русского языка и литературы.

В день 90-летия со дня рождения Людмилы Вербицкой, 17 июня, в Петербурге состоится торжественное открытие мемориальной доски на фасаде здания СПбГУ по адресу Университетская набережная, дом 7–9–11, литера В. Также планируется установка бюста ученого на филологическом факультете университета.